Francisca Jorge segura bandeira

Francisca Jorge, 269.ª colocada do ranking WTA, somou ontem mais uma vitória de qualidade a caminho das meias-finais no Lisboa Belém Open, tornando-se na única portuguesa a chegar ao fim-de-semana em singulares deste torneio, cuja versão feminina é um ITF W40.

A vimaranense de 23 anos, que é hexacampeã nacional, virou para bater a checa Aneta Kucmova, vinda do qualifying e atual 456ª WTA, por 3-6, 6-1 e 6-1, num encontro em que começou menos bem mas acabou… a arrasar!

Kika é agora a única portuguesa em prova individualmente, depois de o conterrâneo vimaranense João Sousa (283º ATP) ter perdido com o espanhol Albert Ramos (93º) nos quartos de final do Challenger do CIF pelos parciais de 6-4 e 6-2.

Henrique Roca e Jaime Faria estão na final de pares.