Francisca Jorge torna-se a sexta portuguesa a entrar no top 250 mundial

A tenista Francisca Jorge tornou-se esta segunda-feira a sexta portuguesa a integrar o top 250 mundial, ao subir à 211.ª posição do ranking feminino, graças à presença na final do torneio de Vacaria, no Brasil.

Francisca Jorge subiu 60 lugares na hierarquia da WTA, apesar da derrota sofrida no sábado na final do torneio brasileiro, do circuito secundário (ITF feminino), da qual era a sexta cabeça de série, perante a francesa Selena Janicijevic, por 3-6, 6-3 e 6-2.

Aos 23 anos, Francisca Jorge, que vai disputar a qualificação para o Open da Austrália de 2024, tornou-se a sexta tenista portuguesa a entrar para o top 250 mundial, mais de seis anos depois da última praticante lusa, Michelle Larcher de Brito, em junho de 2017.

O topo do ranking feminino manteve-se inalterado, com a polaca Iga Swiatek a conservar a liderança, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula, segunda e terceira classificadas, respetivamente.