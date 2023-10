Francisco Cabral afastado na primeira ronda de pares do torneio de Viena

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, em parceria com o britânico Henry Patten, caiu esta segunda-feira na primeira ronda de pares do torneio de Viena, perdendo em três sets com o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.





Frente aos segundos cabeças de série do quadro de pares do torneio austríaco, o duo luso-britânico deu boa réplica, forçando o match tie-break, mas acabou derrotado por 6-3, 3-6 e 10-7, em uma hora e 15 minutos.

Cabral, número um nacional e 52.º mundial da variante, e Patten (58.º) tiveram de disputar a fase de qualificação para aceder ao quadro principal de pares em Viena, sendo hoje afastados por Ram e Salisbury, dois antigos líderes do ranking mundial e vencedores de torneios do Grand Slam.

Esta é a terceira semana da recém-estreada parceria da dupla luso-britânica, que chegou aos quartos de final do challenger de Málaga e do torneio de Estocolmo.