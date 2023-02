Francisco Cabral alcança segunda ronda de pares do torneio do Rio de Janeiro

O português Francisco Cabral e o argentino Horacio Zeballos qualificaram-se esta terça-feira para a segunda ronda do quadro de pares do torneio de ténis do Rio de Janeiro, com um triunfo em dois sets.



O número um português de pares, e 58.º do ranking da variante, aliou-se ao experiente argentino de 37 anos para derrotar a dupla formada pelo austríaco Dominic Thiem, antigo campeão de singulares do Open dos Estados Unidos (2020), e pelo espanhol Pedro Martínez, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Após a vitória de hoje, consumada em uma hora e 19 minutos, Cabral e Zeballos aguardam o desfecho do encontro entre os brasileiros Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni Alves e o duo composto pelo bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar.

O jovem portuense, de 26 anos, é o único representante português ainda em competição no torneio brasileiro, depois de João Sousa ter sido afastado na primeira ronda de singulares pelo boliviano Hugo Dellien, por 6-0 e 6-2.