Francisco Cabral apura-se para as meias-finais de pares no Rio de Janeiro

O português Francisco Cabral e o argentino Horacio Zeballos qualificaram-se esta quinta-feira para as meias-finais do quadro de pares do torneio de ténis do Rio de Janeiro, com um triunfo em dois sets.



O número um português de pares, e 58.º do ranking da variante, e o experiente argentino, de 37 anos, bateram o bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar, por 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 43 minutos.

Nas meias-finais, Cabral e Zeballos, quartos cabeças de série, vão defrontar a dupla formada pelo sérvio Nikola Cacic e pelo italiano Andrea Pellegrino, vinda da qualificação, ou os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Cabral, que já tem dois títulos em quadros de pares de torneios ATP, um dos quais no último Estoril Open, ao lado de Nuno Borges, está pela quinta vez em meias-finais.

O outro título aconteceu em Gstaad, na Suíça, então fazendo dupla com Tomislav Brkic, que hoje derrotou.

O jovem portuense, de 26 anos, é o único representante português ainda em competição no torneio brasileiro, depois de João Sousa ter sido afastado na primeira ronda de singulares pelo boliviano Hugo Dellien, por 6-0 e 6-2.