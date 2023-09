Francisco Cabral desafia Nuno Borges nas 'meias' de pares de Chengdu

Francisco Cabral, que faz dupla com o brasileiro Rafael Matos, qualificou-se este domingo para as meias-finais da variante de pares do torneio ATP250 de Chengdu, na China, marcando encontro com o compatriota Nuno Borges.

Cabral (54.º do ranking mundial de pares) e Matos, segundos cabeças de série, conquistaram um lugar nas 'meias' ao vencerem nos 'quartos' o cazaque Alexander Bublik e o sérvio Miomir Kecmanovic por um duplo 6-3.

O encontro das meias-finais entre Cabral e Borges, que faz equipa com o francês Arthur Rinderknech, está previsto para segunda-feira.

Nuno Borges, que caiu logo na primeira ronda de singulares, ultrapassou os 'quartos' de pares com um triunfo por 6-3, 4-6 e 10-6 face ao britânico Julian Cash e ao norte-americano Robert Galloway, quartos cabeças de série, em uma hora e 16 minutos.