Francisco Cabral e Nuno Borges campeões do Braga Open

Francisco Cabral e Nuno Borges, amigos de infância que sempre jogaram muito bem pares juntos, conquistaram no sábado a edição de 2021 do Braga Open. É o segundo título Challenger do ano e da carreira para a dupla, mas o mais importante, por ter sido num da categoria 80, pois o outro foi alcançado num dos Challenger 50, em Oeiras.

O portuense e o maiato, ambos de 24 anos, derrotaram Jesper De Jong e Bart Stevens, dos Países Baixos, por 6-3, 6-7(4) e [10-5].