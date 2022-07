Francisco Cabral e Tomislav Brkic com série de seis vitórias seguidas interrompida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Cabral e o bósnio Tomislav Brkic ficaram à porta da final do ATP 250 de Umag e viram a sequência de seis vitórias seguidas chegar ao fim. Depois de conquistar o título em Gstaad, a dupla luso-bósnia perdeu nas meias-finais do torneio croata diante dos italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, campeões de Grand Slam, por 6-0 e 7-6(5).

Entretanto, no ITF M15 de Castelo Branco, Jaime Faria, 1047º ATP, apurou-se para as suas primeiras meias-finais de um torneio internacional. O jovem de 18 anos precisou de 2h18 para vencer, em dois sets, o compatriota e amigo Francisco Rocha, que estuda nos Estados Unidos, com os parciais 7-6(4) e 6-3, deixando pelo caminho o 1867º ATP. Pedro Araújo e Fábio Coelho também caíram nos quartos-de-final da prova disputada na Beira Baixa.