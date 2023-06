Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares em Estugarda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Estugarda, na Alemanha, ao perder com os alemães Daniel Altmaier e Dustin Brown.

Depois de ter chegado aos oitavos de final em Roland Garros, a estreia em relva esta temporada não foi positiva para a dupla luso-brasileira, que perdeu com os germânicos, por 6-2 e 7-6 (0), em uma hora e oito minutos.

Cabral, 50.º do ranking mundial de pares, e Matos, 39.º dessa hierarquia, iniciaram a sua parceria em meados de maio, após o português ter jogado ao lado de outros oito jogadores esta época.

Em Roland Garros, Cabral, igualmente ao lado de Matos, tinha chegado pela primeira vez à terceira ronda num torneio do Grand Slam.