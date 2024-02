Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares no Rio de Janeiro

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do britânico Henry Patten, foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda de pares do torneio do Rio de Janeiro, ao perder diante do espanhol Roberto Carballes e do sérvio Dusan Lajovic.Na prova de terra batida brasileira, Cabral e Patten foram derrotados em três parciais, por 6-7 (4), 6-2 e 6-10, ao fim de uma hora e 35 minutos.

Com a eliminação de Cabral, o Rio Open fica sem portugueses no quadro de pares, assim como no de singulares, no qual não consta nenhum jogador luso.