Francisco Cabral eliminado nos quartos de final de pares em Astana

O português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos foram eliminados este domingo do torneio de pares de Astana, no Cazaquistão, ao perderem nos quartos de final com os holandeses Robin Haase e Botic van de Zandschulp.

Depois de na véspera se ter imposto aos primeiros cabeças de série do torneio cazaque - Michael Venus e Jamie Murray - a dupla luso-brasileira acabou por sair derrotada no segundo encontro em Astana, em dois sets.

Cabral (51.º classificado no ranking de pares ATP) e Matos (43.º) cederam pelos parciais de 1-6 e 4-6, em apenas uma hora e dois minutos.

Haase (41.º) e Van de Zandschulp (64.º) defrontarão nas meias-finais o croata Mate Pavic e o australiano John Peers.