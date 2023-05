Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco Cabral inicia parceria com Matos com vitória na 1ª ronda do challenger de Bordéus Dupla luso-brasileira impôs-se com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-3)





• Foto: Francisco Cabral Instagram