Francisco Cabral na final de pares de Gstaad

O tenista português Francisco Cabral, que faz dupla com o bósnio Tomislav Brkic, qualificou-se este sábado para a final da variante de pares do torneio de ténis ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

A dupla luso-bósnia superou o francês Fabrice Marin e o croata Franco Skugor por um duplo 6-3, em uma hora e seis minutos.

Francisco Cabral segue no 63.º lugar do ranking mundial de pares - numa tabela em que Brkic é o 55.º - e em 2022 já venceu o Estoril Open, também um ATP 250, então fazendo dupla com o compatriota Nuno Borges.

Na final da prova helvética em terra batida, Cabral e Brkic vão defrontar o vencedor da segunda meia-final, na qual o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philip Oswald enfrentam os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.