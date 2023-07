Francisco Cabral nas 'meias' de pares do torneio de Bastad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, qualificou-se esta quarta-feira para a meia-final de pares em Bastad, com um triunfo fácil em dois sets frente aos primeiros cabeças de série do torneio sueco.

Nos quartos de final, o duo luso-brasileiro arrasou o alemão Andreas Mies (25.º do ranking de pares) e o francês Fabrice Martin (27.º), com um triunfo expressivo por 6-2 e 6-1, em apenas 62 minutos.

Este é o melhor resultado que Cabral (47.º) e Matos (49.º) alcançam desde que iniciaram a sua parceria em maio, e as primeiras meias-finais no circuito ATP que o português vai disputar desde que chegou à final do torneio de Banja Luka, em meados de abril.

Nas 'meias', a dupla vai defrontar os vencedores do embate entre os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler, terceiros cabeças de série, e os holandeses Sander Arends e David Pel.