Francisco Cabral nas meias-finais de pares do challenger de Bérgamo

O português Francisco Cabral, que faz dupla com o britânico Henry Patten, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da variante de pares do torneio challenger de Bérgamo, em Itália.

Cabral, 53.º do ranking mundial de pares, e Patten venceram os italianos Giorgio Ricca e Stefano Travaglia, em três sets, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 10-5, num embate que durou uma hora e 24 minutos.

Os primeiros cabeças de série da prova transalpina vão agora disputar o acesso à final face ao neerlandês Sander Arends e ao mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela, quartos pré-designados.