Francisco Cabral nas meias finais de pares do challenger de Roma

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais de pares do challenger de Roma, depois de vencer o francês Jonathan Eysseric e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Ao lado de Barrientos, 66.º do mundo na especialidade e oitavo par do português esta temporada, Cabral, 52.º do ranking de pares, venceu Qureshi (88.º) e Eysseric (112.º), por 7-5 (7-5), 4-6 e 10-8, em uma hora e 58 minutos.

A dupla luso-colombiana, segunda cabeça de série, vai defrontar os indianos Yuki Bhambri e Saketh Myneni, terceiros pré-designados, ou o par formado pelo brasileiro Fernando Romboli e o norueguês Viktor Durasovic.

O portuense, de 26 anos, falhou no sábado a conquista do terceiro título ATP, ao perder, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, a final de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, frente ao neozelandês Michael Venus e ao britânico Jamie Murray, com quem tentou uma parceria fixa no final da temporada passada, sem sucesso.