Francisco Cabral nas meias-finais de pares em Umag

O tenista português Francisco Cabral, que faz dupla com o bósnio Tomislav Brkic, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da variante de pares do torneio ATP de terra batida de Umag, na Croácia.

Cabral e Brkic superaram os norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-5, num embate que durou uma hora e 17 minutos.

Nas meias-finais, a dupla luso-bósnia vai enfrentar os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, primeiros cabeças de série, ou os croatas Antonio Sancic e Franco Skugor.

Francisco Cabral, 49.º do ranking mundial de pares, conquistou em 2022 dois títulos ATP, o primeiro no Estoril Open, ao lado do compatriota Nuno Borges, e o segundo no domingo, em Gstaad, na Suíça, já fazendo dupla com Brkic.