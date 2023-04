Francisco Cabral nos 'quartos' de pares do torneio de Banja Luka

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, avançou esta quarta-feira para os quartos de final de pares do torneio de Banja Luka, com um triunfo em dois sets.

Frente aos sérvios Ivan e Matej Sabanov, 'convidados' da organização, o duo luso-cazaque impôs-se na primeira ronda do torneio bósnio com duplo 6-4, em uma hora e 29 minutos, e marcou encontro nos 'quartos' com os franceses Sadio Doumbia e Fabien Redoul.

À procura de um par fixo, após a parceria com o reputado Jamie Murray, testada no final da época passada, não ter resultado, Cabral 'testou' o sétimo parceiro de 2023, com a estreia a ser bem-sucedida.

O portuense de 26 anos regressou ao court depois de ter caído, ao lado do amigo Nuno Borges, nas meias-finais do Estoril Open, onde defendiam o inédito título conquistado no ano anterior.