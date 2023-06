Francisco Cabral perde nos quartos de final de pares do torneio de Maiorca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, foi esta quarta-feira eliminado nos quartos de final de pares do torneio de Maiorca, ao perder com o mexicano Santiago González e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Frente aos primeiros cabeças de série do torneio espanhol - Roger-Vasselin é 10.º do ranking mundial de pares e González é 13.º -, o duo luso-brasileiro saiu derrotado por 6-3 e 7-6 (6-3), em uma hora e 23 minutos.

O torneio de Maiorca marca a reedição da parceria de Cabral (50.º) com Matos (44.º), após o portuense ter jogado na semana passada ao lado do holandês Bart Stevens, e o segundo torneio em relva dos dois, depois da bem-sucedida colaboração na terra batida, que os levou à terceira ronda de Roland Garros.

A dupla segue agora para Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época e único em relva, que decorre entre 3 e 16 de julho.