Francisco Cabral 'vinga-se' de campeões do Estoril Open e procura em pares o 3º título ATP

O português Francisco Cabral 'vingou-se' esta sexta-feira de Sander Gille e Joran Vliegen, responsáveis pela sua eliminação do Estoril Open, impondo-se aos tenistas belgas em três sets para qualificar-se para a final de pares do torneio de Banja Luka.

Ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, o maior especialista nacional na vertente e 55.º do ranking mundial conseguiu a reviravolta no marcador e venceu o encontro das meias-finais do torneio bósnio, batendo os segundos cabeças de série e campeões do Estoril Open por 6-7 (2-7), 7-6 (7-2) e 10-8, em uma hora e 58 minutos.

O portuense, de 26 anos, 'vingou' assim a derrota sofrida, ao lado do amigo Nuno Borges, nas meias-finais do Estoril Open, em que os belgas, que se sagraram campeões, impediram os portugueses de revalidaram o inédito título conquistado no ano anterior.

Na final de Banja Luka, onde vai procurar o terceiro título ATP de pares da carreira, Cabral vai defrontar o neozelandês Michael Venus e o britânico Jamie Murray, com quem tentou uma parceria fixa no final da temporada passada, sem sucesso.

O português e Nedovyesov -- o seu sétimo parceiro diferente este ano -- vão procurar contrariar o favoritismo dos primeiros cabeças de série na final do torneio bósnio, de modo a que Cabral possa erguer o terceiro troféu, após, no ano passado, ter conquistado o Estoril Open e o torneio suíço de Gstaad, no caso ao lado do bósnio Tomislav Brkic.