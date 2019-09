Frederico Gil eliminado na estreia no torneio de Sevilha

Frederico Gil foi eliminado esta terça-feira no torneio de Sevilha, ao perder com o espanhol Inigo Cervantes na primeira ronda da prova andaluza do circuito challenger em terra batida.

O tenista português, de 34 anos, 388.º classificado do ranking mundial, foi batido com facilidade por Cervantes, 1.936.º posicionado na hierarquia mundial, pelos parciais de 6-3 e 6-0, após 50 minutos de confronto.