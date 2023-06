Frederico Silva a uma vitória de atingir o quadro principal de Wimbledon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Frederico Silva apurou-se esta quarta-feira para a terceira e derradeira ronda de qualificação para o quadro principal de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer o equatoriano Emílio Gómez em dois sets.

Silva, 188.º classificado do ranking ATP, impôs-se ao número 127 do mundo pelos parciais de 6-2 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 35 minutos, no Community Sports Centre Roehampton.

À quarta tentativa, o tenista luso está perto de atingir o quadro principal do histórico torneio inglês em relva, tendo para isso de ultrapassar na terceira e última ronda do qualifying o italiano Matteo Arnaldi, 78.º da hierarquia mundial, que eliminou o compatriota Federico Gaio (219.º).