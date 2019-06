Frederico Silva afasta Gonçalo Oliveira e está nos 'oitavos' em Bratislava

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio challenger de Bratislava, ao derrotar o compatriota Gonçalo Oliveira, 14.º cabeça de série.





Frederico Silva, 327.º do ranking ATP, venceu Oliveira, 256.º do mundo, por 6-2 e 6-1, em uma hora e 10 minutos.Na próxima ronda, o português vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Corentin Moutet, terceiro cabeça de série, e o checo Vaclav Safranek.