Frederico Silva afastado na primeira ronda do Chalenger de Sopot

O tenista português Frederico Silva, 273.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Sopot, na Polónia, em terra batida, ao perder com o russo Aslan Karatsev, 321.º.





Frederico Silva cedeu em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-4, num embate que durou uma hora e 52 minutos, depois de liderar o primeiro por 5-4 e o segundo por 3-1.Na prova polaca, participa também Gastão Elias, agora o sexto jogador luso no ranking mundial, no 317.º posto, que defronta na terça-feira o cazaque Andrei Golubev, 565.º ATP.