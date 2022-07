Frederico Silva afastado nos quartos de final do 'challenger' de Tampere

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Frederico Silva, 257.º do ranking mundial, foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do 'challenger' de Tampere, na Finlândia, ao perder com o argentino Juan Manuel Cerundolo, 110.º.

Frederico Silva perdeu frente ao primeira cabeça de série do torneio em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora e 14 minutos.