Frederico Silva apura-se para a final do Challenger de Kobe

O tenista português Frederico Silva apurou-se este sábado para a final do Challenger de Kobe, no Japão, ao vencer o croata Nino Serdarusic, em dois sets, nas meias-finais.O tenista das Caldas da Rainha, 291.º do ranking ATP, venceu Nino Serdarusic, 256.º da hierarquia mundial, por 6-4, 3-6 e 6-3, em uma hora e 58 minutos.

Na segunda final no circuito Challenger da carreira, depois de ter perdido a final de São Paulo em 2020, Frederico Silva vai defrontar o japonês Yosuke Watanuki, 196.º da hierarquia mundial.

Este será o segundo encontro entre os dois, com o português a ter vencido o japonês no Future de Kaohsiung, em Taiwan, em 2019.