Frederico Silva apura-se para os oitavos de final do challenger de Kaohsiung

O tenista português Frederico Silva apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao vencer o japonês Yosuke Watanaki, em três 'sets'.





Frederico Silva, 246.º do 'ranking' ATP, venceu Watanaki, 229.º do mundo e 15.º pré-designado, por 7-6 (8-6), 1-6 e 6-3, após duas horas e 12 minutos de encontro.Nos 'oitavos', o português vai defrontar na quinta-feira o polaco Kamil Majchrzak, 84.º do mundo e primeiro cabeça de série neste challenger.