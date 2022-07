Frederico Silva avança no Challenger de San Benedetto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Frederico Silva, 249.º jogador mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Challenger de San Benedetto, em Itália, ao derrotar o checo Michael Vrbensky, 404.º, em dois sets.Frederico Silva necessitou apenas de dois parciais para superar um jogador vindo da fase de qualificação, tendo vencido pr 6-3 e 6-4, em uma hora e 31 minutos. Na próxima ronda, os oitavos de final o jogador luso vai medir forças com o italiano Giovanni Fonio, 435.º da hierarquia, que afastou o compatriota Alessandro Giannessi, 231.º e sexto cabeça de série do torneio.

Antes, o também português João Domingues, 302.º jogador mundial, foi eliminado pelo brasileiro Matheus de Almeida (213.º) nos 16 avos de final do Challenger, despedindo-se da prova ao ser derrotado por 7-5 e 6-3, em uma hora e 44 minutos.