Frederico Silva derrotado na final do challenger de Troisdorf

O tenista português Frederico Silva foi este domingo derrotado na final do challenger de Troisdorf, na Alemanha, pelo russo Ivan Gakhov em três 'sets', e ainda procura o primeiro título no circuito.

Frederico Silva, 230.º do ranking mundial, foi batido pelo 175.º da hierarquia mundial por 2-1, com os parciais de 6-2, 5-7 e 6-3 , num encontro que teve a duração de duas horas e 43 minutos.

O luso entrou mal no encontro e sofreu um quebra de serviço logo no primeiro jogo, que se repetiu depois no sétimo jogo do primeiro 'set, com o russo a fechar com facilidade.

No segundo 'set', Frederico Silva chegou a uma vantagem de 3-0, ainda permitiu a recuperação de Gakhov, mas conseguiu voltar à vantagem e levou o encontro para um terceiro e decisivo 'set'.

Aqui, o tenista russo voltou a entrar melhor e controlou a partida, quebrando por mais duas vezes o serviço do luso, para fechar com o 6-3.

O tenista luso, de 28 anos, chegou pela quarta vez à final de um torneio do circuito secundário, depois de São Paulo (2020), Kobe e Yokkaichi (ambas em 2022), mas voltou a ser derrotado no jogo decisivo e ainda procura o primeiro título num challenger.