Frederico Silva desiste nas meias-finais do 'challenger' de Shenzhen

O tenista português Frederico Silva, 13.º cabeça de série, desistiu este sábado na meia-final do 'challenger' de Shenzhen, na China, quando perdia com o chinês Zhizhen Chang, oitavo.O tenista das Caldas da Rainha, 202.º do 'ranking' mundial, perdia por 6-1, 4-1, após 49 minutos de encontro, quando desistiu, permitindo ao chinês, 185.º, seguir para a final.Esta foi a quarta meia-final da temporada em torneios do circuito 'challenger' para Frederico Silva, que continua sem atingir uma final.Contudo, a prestação em Shenzhen deverá permitir a 'Kiko' entrar pela primeira vez na sua carreira no 'top-200' mundial.