Frederico Silva 'despacha' Bernard Tomic em dois sets no Challenger de Maiorca

O tenista português Frederico Silva entrou esta terça-feira a vencer no ATP Challenger 80 de Maiorca, o Rafa Nadal Open by Sotheby's, ao derrotar na ronda inaugural o australiano Bernard Tomic, por 6-3 e 6-1, em apenas 56 minutos.

No regresso à competição depois do desaire na ronda inaugural da fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, o atual 180.º classificado do ranking ATP exibiu-se de forma autoritária frente ao antigo número 17 mundial (atual 265 da hierarquia), convertendo quatro dos oito pontos de break que teve à disposição no encontro.

Nos seus jogos de serviço, o esquerdino das Caldas da Rainha, de 26 anos, anulou os quatro pontos de break enfrentados, cedendo apenas nove pontos no seu serviço, assinando um total de oito ases.

Nos oitavos de final do torneio, que se está a desenrolar na Academia de Rafael Nadal, nas ilhas baleares, Frederico Silva vai defrontar o vencedor do embate entre o italiano Matteo Viola e o britânico Liam Broady (3.º cabeça-de-série), a ter lugar esta quarta-feira.