Frederico Silva e Gastão Elias seguem para a segunda ronda do challenger de Oeiras

Os tenistas portugueses Frederico Silva e Gastão Elias estrearam-se esta segunda-feira com uma vitória no challenger 3 de Oeiras, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, e garantiram o acesso à segunda ronda no Complexo Desportivo do Jamor.

O jogador das Caldas da Rainha, que esta semana atingiu o melhor ranking da carreira, ao ascender à 169.ª posição, eliminou Jason Jung (161.º ATP), do Taipé, em três sets, com os parciais 1-6, 6-4 e 6-3, ao fim de duas horas e oito minutos.

Depois de recuperar de um primeiro set em que só conseguiu fazer um jogo de serviço, Frederico Silva conseguiu selar o triunfo e marcar encontro, nos oitavos de final, com o vencedor do desafio entre o argentino Facundo Bagnis (109.º ATP) e o espanhol Carlos Taberner (137.º ATP).

Já depois da vitória do número três nacional, de 25 anos, foi a vez de Gastão Elias, 313.º colocado na hierarquia mundial, carimbar a continuidade em prova, ao bater na estreia o norte-americano Maxime Cressy (153.º ATP) em apenas dois parciais, por 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Na fase seguinte da prova, o jogador da Lourinhã vai medir forças com o vencedor do duelo entre o argentino e terceiro cabeça de série Federico Coria (94.º ATP) e o qualifier eslovaco Alex Molcan (258.º ATP).

Ao contrário de Frederico Silva e Gastão Elias, Gonçalo Oliveira perdeu esta segunda-feira, na ronda de acesso ao quadro principal, frente ao equatoriano e primeiro pré-designado do qualifying, Emílio Goméz, em três sets, por 6-2, 3-6 e 6-4.