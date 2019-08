Frederico Silva e Gonçalo Oliveira eliminados no challenger de Manerbio

Os tenistas portugueses Frederico Silva e Gonçalo Oliveira, ambos com estatuto de cabeça de série, foram esta quarta-feira eliminados na segunda ronda do challenger de Manerbio, em Itália.





Depois de ter ficado isento da primeira ronda, por ser o 10.º cabeça de série, Gonçalo Oliveira, 264.º do ranking mundial, perdeu com o italiano Andrea Pellegrino, 328.º, por 6-1 e 6-4, em uma hora e nove minutos.Com o estatuto de 12.º pré-designado, Frederico Silva, 277.º do mundo, também não jogou a primeira eliminatória, mas acabou eliminado pelo argentino Francisco Cerundolo, 299.º da hierarquia, por 6-4, 3-6 e 6-1, em duas horas e 16 minutos.