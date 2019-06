Frederico Silva elimina Pedro Sousa no torneio de Milão

O tenista português Frederico Silva eliminou esta quinta-feira o compatriota Pedro Sousa, quarto cabeça de série, nos oitavos de final do torneio de Milão, prova italiana do circuito challenger em terra batida.





Frederico Silva, 316.º do ranking mundial, encontrou pouca oposição por parte de Pedro Sousa, posicionado mais de 200 lugares acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa 106.º lugar, impondo-se em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2, após uma hora de confronto.O triunfo sobre Pedro Sousa, que no domingo conquistou o sexto torneio 'challenger' da carreira, em Blois (França), permitiu a Frederico Silva qualificar-se para os quartos de final em Milão, nos quais vai defrontar o sérvio Danilo Petrovic, número 285 do mundo.