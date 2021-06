Frederico Silva eliminado na 2ª ronda do Bratislava Open

Frederico Silva perdeu esta quinta-feira frente ao argentino Sebastian Baez e foi eliminado na segunda ronda do Bratislava Open, torneio de categoria 90 do ATP Challenger Tour.

O jogador natural das Caldas da Rainha, número 168 no ranking ATP, cedeu perante o jovem adversário, de 20 anos, que figura no 185.º lugar na hierarquia mundial, em três renhidos sets, com os parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, em duas horas e 34 minutos.

Depois de um segundo parcial repleto de altos e baixos, que acabou por vencer, Frederico Silva não conseguiu, ainda assim, evitar a derrota, ao sofrer um 'break' no nono jogo (4-5) do terceiro set, e viu o argentino servir para fechar.

Nos quartos de final, Sebastian Baez vai defrontar o vencedor do encontro entre o eslovaco e quarto cabeça de série Josef Kovalik e o alemão Matthias Bachinger.