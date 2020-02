Frederico Silva eliminado na estreia no torneio de Bérgamo

O tenista português Frederico Silva, terceiro cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado no torneio Bérgamo, ao perder com o francês Baptiste Crepatte na estreia na prova italiana do circuito challenger.

Frederico Silva, 188.º do ranking mundial, perdeu na segunda ronda frente a um tenista posicionado quase 200 lugares abaixo na hierarquia ATP, na qual ocupa a 365.ª posição, pelos parciais de 6-3 e 6-4, após uma hora e 16 minutos de confronto.

O tenista português, de 24 anos, defrontou Crepatte pela primeira vez na carreira, depois de ter ficado dispensado de disputar a eliminatória inaugural do torneio de Bérgamo, em piso duro.