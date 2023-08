Frederico Silva eliminado na fase de qualificação para o US Open

Frederico Silva, número dois nacional e 230.º colocado do ranking ATP, foi derrotado na 1.ª ronda da fase de qualificação do US Open, o único Grand Slam onde nunca conseguiu vencer qualquer encontro como profissional, depois de em juniores ter sido campeão de pares em 2012.O caldense de 28 anos, único representante português na fase prévia - tentava juntar-se a Nuno Borges no quadro principal - foi surpreendido pelo jovem convidado local Aidan Mayo, de 20 anos e 373.º ATP, com parcial de 3-6, 6-1 e 6-4.