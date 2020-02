Frederico Silva eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Bangalore

O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta quinta-feira nos oitavos de final do challenger de Bangalore, ao perder com o australiano James Duckworth em dois sets.

O tenista, número quatro nacional e 193.º jogador do ranking ATP, perdeu com Duckworth, 83.º do mundo e quarto cabeça de série no torneio indiano, pelos parciais de 7-6 (11-9) e 6-1, em uma hora e 47 minutos de jogo.