Frederico Silva eliminado nos quartos de final do Rafa Nadal Open

O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta sexta-feira nos quartos de final do Rafa Nadal Open by Sotheby's, ao perder diante o eslovaco Lucas Lacko, num equilibrado duelo disputado na Academia do antigo número um mundial.

O tenista das Caldas da Rainha, número 180 na hierarquia ATP, não conseguiu superar o adversário, que figura no 197.º posto do 'ranking' mundial, e cedeu ao cabo de duas horas e dois minutos, por duplo 7-5.

Graças ao triunfo ante o número três nacional, de 26 anos, Lucas Lacko vai defrontar nas meias-finais o alemão Tobias Kamke (252.º), que bateu hoje o segundo cabeça de série espanhol Fernando Verdasco, com os parciais de 6-3 e 6-1.