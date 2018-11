O tenista português Frederico Silva, 268.º da hierarquia mundial, perdeu esta quinta-feira nos quartos de final do torneio challenger de Pune, com o canadiano Brayden Schnur, 189.º da hierarquia, por 6-7 (6-8), 6-2 e 5-7.Num encontro que durou duas horas e 28 minutos, Frederico Silva perdeu o primeiro parcial no 'tie-break', no qual esteve a vencer por 6-4 e terminou derrotado por 6-8, conseguindo impor-se facilmente no segundo, antes de voltar a ceder no último 'set'.