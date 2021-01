Frederico Silva está a uma vitória do quadro principal do Open da Autrália

Frederico Silva (182.º do ranking mundial) está a um passo de se juntar a João Sousa e Pedro Sousa no quadro principal do Australian Open. O português, de 25 anos, venceu o duelo desta terça-feira diante do sérvio Nikola Milojevic, depois de operar uma grande reviravolta.





Silva veu pelos parciais de 2-6, 6-1 e 6-4 diante do 138.º da tabela ATP e para chegar ao quadro principal terá agora de derrotar, na terceira e última ronda da qualifying, que está a decorrer no Qatar, o francês Gregoire Barrere, número 110 ATP e 1.º cabeça-de-série da fase preliminar.