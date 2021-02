Frederico Silva estreia-se com vitória no Cazaquistão

O tenista português Frederico Silva iniciou esta segunda-feira com uma vitória diante do austríaco Sebastian Ofner a participação no torneio Nur-Sultan ATP Challenger 125, que está a decorrer na capital do Cazaquistão.

O esquerdino das Caldas da Rainha, que regressou à competição depois de se ter estreado no quadro principal do Open da Austrália com uma derrota ante o australiano Nick Kyrgios, eliminou hoje o 169.º colocado do 'ranking' ATP em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.

Frederico Silva, número 184 da hierarquia mundial, vai aguardar agora pelo encontro entre o russo 'qualifier' Pavel Kotov (273.º ATP) e o eslovaco e oitavo cabeça de série Blaz Rola (161.º ATP) para conhecer o próximo adversário.