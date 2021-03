Frederico Silva estreia-se com vitória no 'qualifying' de Acapulco

O tenista português Frederico Silva derrotou Jason Jung, do Taipé, e garantiu no sábado a passagem à segunda ronda da fase de qualificação do ATP 500 de Acapulco, no México.

O esquerdino das Caldas da Rainha, que figura no 173.º lugar do 'ranking' ATP, conseguiu ultrapassar o adversário, número 148 da hierarquia mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-3, ao cabo de uma hora e 36 minutos.

Consumado o triunfo, Frederico Silva, de 25 anos e que em fevereiro disputou pela primeira vez na carreira o quadro principal de um torneio do Grand Slam, no Open da Austrália, vai ter pela frente o alemão e também esquerdino Cedrik-Marcel Stebe (133.º ATP) na segunda e penúltima ronda do 'qualifying'.

Stebe superou o italiano Paulo Lorenzi, 160.º do ranking mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-0, em uma hora e 20 minutos.