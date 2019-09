Frederico Silva falha final do challenger de Kaohsiung

Frederico Silva, 246.º do ranking mundial, falhou este sábado o apuramento para a final do challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao perder com o australiano Marc Polmans, 158.º.

Frederico Silva foi derrotado pelo 10.º cabeça de série em três sets, pelos parciais de 6-1, 5-7 e 7-5, num embate que se prolongou por duas horas e 23 minutos.

O português disputou em Kaohsiung a terceira meia-final do ano num challenger, repetindo Baotou, na China, em agosto, e Praga, na República Checa, em julho, nas quais também perdeu.