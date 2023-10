Frederico Silva falha quadro principal do challenger de Brest

O tenista português Frederico Silva foi eliminado na segunda e última ronda de qualificação para o Challenger de Brest ao perder, esta segunda-feira, frente ao britânico Ryan Peniston.O caldense, número 233 do Ranking ATP, foi derrotado de forma clara, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2, frente a Peniston, 187.º da hierarquia mundial, num embate que ficou decidido em uma hora e 13 minutos.Na primeira ronda de qualificação, o jogador de 28 anos tinha vencido o francês Lilian Marmousez (703.º) por 6-4 e 6-1, em uma hora e 22 minutos.Com a eliminação de Frederico Silva, Nuno Borges, número um nacional e 75 do mundo, será o único português presente no quadro principal do Challenger de Brest, que tem início na terça-feira.