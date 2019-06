Frederico Silva marca encontro com Gonçalo Oliveira em Bratislava

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Bratislava, ao impor-se ao bósnio Tomislav Brkic, e vai defrontar o compatriota Gonçalo Oliveira.





Frederico Silva, 327.º classificado do ranking mundial, bateu um tenista posicionado em 299.º lugar posição, com os parciais de 6-2, 3-6 e 6-0, após uma hora e 51 minutos de confronto.Na segunda ronda do torneio de terra batida da capital eslovaca, Frederico Silva vai defrontar Gonçalo Oliveira, 256.º classificado do ranking mundial, que ficou isento da primeira eliminatória.