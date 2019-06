Frederico Silva na segunda ronda do challenger de Milão

O tenista português Frederico Silva apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do challenger italiano de Milão, ao vencer na ronda inaugural o argentino Andrea Collarini.





Frederico Silva, número 316 do ranking mundial, venceu o atual 305.º da hierarquia por 6-2, 0-6 e 6-4, em duas horas e 26 minutos, e vai agora defrontar na próxima ronda o canadiano Filip Peliwo, número 260 do mundo e 14.º cabeça de série.Igualmente presente no torneio transalpino está o português Pedro Sousa, número 106 do mundo e quarto pré-designado em Milão, que aguarda ainda pelo adversário que vai defrontar na terça-feira, em encontro já da segunda ronda.