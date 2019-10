Frederico Silva na segunda ronda do challenger de Ningbo

Frederico Silva qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio challenger de Ningbo, ao vencer o chinês Jie Cui, jogador que recebeu um wild card.





O tenista português, 234.º do ranking mundial, derrotou Jie Cui, 627.º da hierarquia da ATP, por 6-2 e 6-1, em hora e 12 minutos de confronto.Na segunda eliminatória, o tenista português vai defrontar o tunisino Jaziri Malek, 149.º do mundo e nono cabeça de série no torneio, na terça-feira, dia em que Gonçalo Oliveira defrontará o colombiano Nicolas Barrientos, em encontro da ronda inaugural.