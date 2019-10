Frederico Silva nos 'oitavos' do Challenger de Liuzhhou

O português Frederico Silva, 206.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Challenger de Liuzhhou, ao vencer o japonês Rio Noguchi, 400.º do mundo.





No torneio chinês, disputado em piso rápido, o tenista natural de Caldas da Rainha derrotou Noguchi por 7-5 e 6-4, em uma hora e 33 minutos.Frederico Silva vai disputar um lugar nos quartos de final frente ao sérvio Danilo Petrovic, 195.º do circuito, no terceiro embate entre ambos, depois de um triunfo para cada.