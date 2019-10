Frederico Silva nos 'oitavos' em Shenzhen e Gonçalo Oliveira eliminado

Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do challenger de Shenzhen, ao vencer na estreia no torneio chinês, enquanto o outro português presente, Gonçalo Oliveira, foi eliminado na segunda ronda.Frederico Silva, 202.º do ranking mundial, venceu Tsung-Hua Yang, de Taiwan, 286.º da hierarquia, por 6-3 e 6-0, em 54 minutos.O tenista natural das Caldas da Rainha vai defrontar nos oitavos de final o taiwanês Chung Hsin Tseng, 340.º do mundo.Já Gonçalo Oliveira, 265.º do ranking, foi derrotado pelo chinês Zhizhen Zhang, 185.º do circuito, por 6-0 e 6-1, em 47 minutos.